Comisión Nacional para el Control del Dopaje suspendió a 3 atletas por consumo de sustancias prohibidas

El atletismo chileno sufre con el dopaje. La Comisión Nacional para el Control del Dopaje informó de la suspensión de tres atletas de la especialidad por consumo de sustancias prohibidas. Se trata del velocista Joaquín Palazuelos, el fondista David Balderas y el saltador Daniel Pineda, en cuyas muestras aparecieron rastros de higenamina, cocaína y testosterona, respectivamente.

Una suspensión que lleva a los atletas a quedar imposibilitados de participar en cualquier competición hasta que sean citados a comparecer en un tribunal antidopaje o la emisión de la sanción definitiva.

“Es una sorpresa, ya que estábamos sin casos y era un logro muy importante. Las personas que habían sido sancionadas ya cumplieron sus castigos. Es una pena inmensa, pero también una señal de alarma. Este es un tema que hay que combatir con más fuerza y más prevención. Nos vamos a reunir como directorio, ya que la Federación es responsable de los atletas. Lo más que podemos hacer es, en los cursos de capacitación, preparar a los entrenadores para prevenir a sus atletas y citar al entrenador de los atletas suspendidos”, apuntó el presidente de la Federación Atlética de Chile, Juan Luis Carter, en conversación con ADN TOP KIA.

De los suspendidos, el nombre que más llama la atención es el de Daniel Pineda, récord chileno de salto largo. Esto, además, porque tiene antecedentes con el dopaje: estuvo sancionado entre 2012 y 2015 por negarse a entregar una muestra en Colombia argumentando que no se cumplían los procedimientos.

Ya con 35 años, la situación de Pineda es muy compleja. “Es un caso muy especial. Reincidentes no habíamos tenido. Es un atleta que está en la parte final de su carrera. Es muy triste para nosotros, es nuestro récord nacional, pero demuestra que este flagelo está a la puerta de todos. La sanción que viene seguramente no va a ser menor. Yo creo que será el fin de su carrera deportiva y no es una forma que uno le desea a alguien que le dio muchos éxitos a Chile, el que se tenga que despedir de esa forma”, sentenció al respecto Juan Luis Carter, mandamás del atletismo nacional.