Ocho rounds resistió el youtuber Logan Paul en criticada pelea ante Floyd Mayweather

En una inédita y criticada pelea, el youtuber Logan Paul aguantó ocho rounds ante el histórico exboxeador Floyd Mayweather.

Este evento, que movió millones de dólares, no dejó mucha conformidad en los seguidores de este deportes puesto que al no ver jueces, la pelea terminó en empate. Además, “Money” no pudo noquear a su rival en ninguno de los asaltos.

Mayweather tras la pelea: “Ojalá los fans se hayan divertido”

“Yo me divertí con este rival pesado, más allá que no tenía mucha experiencia. Yo sabía que iba a ser difícil. Me divertí, estoy seguro que él también se divirtió y ojalá los fans se hayan divertido“, señaló Mayweather tras el enfrentamiento.

Además, no le cerró la puerta a otro evento similar a este. “No sé lo que me espera para mi futuro, pero voy a hablarlo con mi equipo. Vamos a ver lo que sigue. Yo hice este deporte por 25 años. Repito, no tengo más 21 pero hoy me divertí mucho”, sostuvo

Por esta pelea, el exboxeador de 44 años recibió cerca de 30 millones de dólares, y se espera que el Pay Per View (PPV) recaude hasta 100 millones de la divisa norteamericana.

¿Qué dijo Logan Paul?

Por su parte, el youtuber declaró emocionado que “no quiero que nadie me diga que algo es imposible nunca. Acabo de pelear contra uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Yo soy el boxeador nuevo, el poco ortodoxo. Es un honor pelear contigo Mayweather, te quiero a ti y a todos. Estoy muy feliz“.

“Nunca sabes lo que puede pasar con este golpeador. Voy a ir a pensar si él me dejó sobrevivir o si fui yo. Es una de las cosas más cool que he hecho en mi día. Es difícil de pegarle, está viejo pero es difícil. Creo que ahora me iré a la playa, al agua, quizá habrá una revancha. No lo sé, tal vez pueda pelear mejor la próxima vez”, afirmó Logan Paul.