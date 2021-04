Facundo Campazzo: Del oro en Santiago 2014 a su noche soñada en la NBA

El basquetbolista argentino Facundo Campazzo definitivamente está viviendo un sueño. O está convirtiendo sus sueños en realidad. Como sea, el base llegó en noviembre del año pasado a la NBA, desde el Real Madrid de España, ha tenido una adaptación muy rápida. Y ya es figura.

En su primera temporada en la liga más competitiva del mundo, “Facu” se ganó camiseta de titular, conduciendo a los Denver Nuggets y convirtiéndose en el socio de grandes figuras como Nikola Jokic y Michael Porter. Sus robos, triples y asistencias le dieron de inmediato un lugar en el quinteto que dirige Michael Malone.

Pero lo de anoche fue, sencillamente, espectacular. Consagratorio. En el triunfo de los Nuggets 114-112 sobre New Orleans Pelicans, Campazzo concretó su mejor producción ofensiva desde que llegó a la NBA, con 19 puntos (3/6 triples, 3/3 dobles y 4/4 en tiros libres). A eso le sumó 10 asistencias, con lo que marcó otro hito: su primer doble-doble. ¿Uno más? Bajó seis rebotes, uno más que su mejor registro anterior en norteamérica.

Campazzo se ganó el aplauso del público, que ya está de vuelta en la NBA, aunque con aforos muy reducidos. Igual, los que llegaron al Pepsi Center lo ovacionaron, especialmente en la entrevista post partido, para la televisión estadounidense.

“Es muy divertido… ¿Me escucha todo el estadio? Wow… perdón por mi inglés“, comenzó diciendo, algo nervioso, al darse cuenta que la señal también era transmitida en los parlantes del gimnasio. Luego agregó “creo que estoy en un sueño todos los días. Jugar con estos chicos, en este escenario, con ustedes los fans, que apoyan al cien por ciento y nos dan una energía extra”.

Career-high night for @facucampazzo as the @nuggets edge the Pelicans. Afterwards, he spoke with @viclombardi. 🇦🇷#MileHighBasketball pic.twitter.com/oXo9F8ExiW

— AltitudeTV (@AltitudeTV) April 29, 2021