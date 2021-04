Maria Ignacia Montt destronó a Isidora Jiménez en los 100 metros planos del Nacional de Atletismo

Tras haber sido postergado un mes por las restricciones sanitarias, hoy arrancó el Campeonato Nacional de Atletismo, con actividad en San Carlos de Apoquindo y Talagante. En la precordillera se sucedió una de las mayores sorpresas de la jornada. Fue en los 100 metros planos femeninos, donde María Ignacia Montt se coronó campeona tras vencer por apenas una centésima a la monarca vigente, Isidora Jiménez.

El photo finish le dio la victoria a Montt al marcar 11 segundos y 77 centésimas. “Estoy muy emocionada. Todavía no me lo creo. Llegué a la meta y creí que había salido segunda como muchas otras veces. Estoy contenta, bajé mi marca por muchísimo. Esto representa todo el esfuerzo que le metí estos últimos años, aún con la cuarentena que me tuvo 5 meses sin pisar la pista. No me dejé estar, seguí entrenando, nunca paré y estoy feliz de sacar los resultados“, aseguró la atleta de 25 años en conversación con ADN TOP KIA.

En otros resultados destacados en Las Condes, Enrique Polanco se impuso en el hectómetro masculino con 10 segundos y 47 centésimas. En los 400 metros planos, Sergio Germaín Ronco fue el más rápido con 48 segundos y 39 centésimas. Y en el salto largo, Macarena Reyes refrendó sus pergaminos y se llevó el oro con un mejor registro de 6,28 metros

Respecto a lo ocurrido en Talagante, donde se inauguró la nueva pista sintética, Jennifer González ganó en los 10 mil metros planos. En el lanzamiento del disco masculino se impuso Lucas Nervi tras lanzar el implemento a 58,08 centímetros. Mientras que en el lanzamiento del martillo femenino, Mariana García se quedó con la prueba con un registro de 65,47 metros.