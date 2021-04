Piloto nacional Ruy Barbosa rozó el podio en el torneo Grand National Cross Country de Estados Unidos

El chileno Ruy Barbosa (Team Phoenix Racing Honda) estuvo a solo cuatro segundos y medio (4″57 milésimas) para alcanzar su primer podio en el campeonato estadounidense Grand National Cross Country (GNCC) de moto enduro.

Tras una carrera bajo el sol, con humedad y en medio de los bosques, el piloto quedó a 2 minutos 25 segundos del ganador de la quinta fecha del certamen en la costa este de Estados Unidos, Jonathan Girroir.

“Estuve muy cerca, pero me faltó tiempo. Sabía que tenía opción al podio porque me he preparado muy bien para estar entre los mejores. Por ello estoy participando en un torneo paralelo (Mid East) donde he obtenido dos segundos lugares y un primero”, señaló Barbosa.

El piloto nacional está participando en el torneo estadounidense junto a su mecánico Luciano Villavicencio. “Hemos hecho un gran trabajo hasta ahora, desarrollando poco a poco la máquina, además con la supervisión del equipo”, declaró el representante del Team Phoenix Racing Honda.

La próxima fecha del torneo norteamericano, que será la sexta, se desarrollará entre los días 1 y 2 de mayo en el circuito de Ironman Raceway, Crawfordsville, Indiana.