PODCAST | Santiago 2023: Las expectativas de Clemente Seguel en la competencia de la vela

Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 se acercan a pasos agigantados. Chile organizará el mayor evento deportivo desde el Mundial del 1962 y los especialistas de ADN te cuentan diariamente sobre los avances de este mega certamen.

En este capítulo revisamos y conversamos con Clemente Seguel, velerista del Team Chile, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y representante nacional en los próximos juegos de Santiago 2023.

El deportista nacional detalló algunas claves de lo que se trata la competencia de la vela: “básicamente es un conjunto de regatas las cuales se reparten entre cinco días de competencia, en las cuales todos compiten contra todos, hay una partida, recorrido fijo para todos, en las cuales la posición en que terminas en la prueba es tu puntuación“.

“La idea de la vela es correr contra todos y sumar la menor cantidad de puntos a lo largo de todo el campeonato, por eso prevalece ser más parejos que ganar etapas y después salir último”, complementó Seguel.

Sobre las expectativas que tiene para Santiago 2023, aunque su competencia se desarrollará en la bahía de Algarrobo, aseveró que “va a ser un campeonato muy importante no solamente para mi, si no que para todos los deportistas de Chile. El sueño es ganar una medalla en casa, pero no es correcto ahora pensar en un resultado, si no pensar en lo que podemos mejorar de cara al torneo”, dijo.