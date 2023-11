A Cristian “Chico” Rojas Muñoz lo apuñalaron de muerte en noviembre de 2021, en la Plaza Los Palos, en la esquina de Gerónomo de Alderete con Alonso de Ercilla, en La Florida. Era hincha del equipo de fútbol Universidad de Chile. Se notaba en los alrededores del lugar: el amor por el equipo y la memoria del Chico. Y en un operativo impulsado por la administración municipal actual pintó los murales en memoria del hincha y derribó una animita que se había levantado el homenaje al difunto. Todo, en el marco del programa de recuperación de espacios públicos.

El Chico Rojas había sido condenado en dos oportunidades por tráfico de drogas en pequeñas cantidades: la primera ocurrió en 2006, cuando se le encontró pasta base de cocaína en San Joaquín la segunda fue en 2011, luego que policías lo sorprendieran vendiendo en su casa, en el pasaje Collahuasi, en la misma comuna.

Hubo otras también: en septiembre de 2006 amenazó a un comerciante de su barrio con un arma de fuego; en 2012 fue detenido por una riña en la vía pública, también por provocar lesiones leves a otro individuo; en agosto de 2014 fue objeto de una causa por posible caso de violencia intrafamiliar, situación que se replicó en 2017 y en 2019.

Pero no fue tanto la “narco cultura”, si se quiere, el principal impulsor de esta acción. O no la única, si se quiere: en abril de 2022, la 61° Comisaría de Carabineros envió a la municipalidad de La Florida un oficio, en el marco del Plan Cuadrante de Prevención Situacional. En el se tenía a “bien disponer a quien corresponda el retiro de una gruta (animita) instalada en conmemoración al fallecimiento de un hincha del equipo de fútbol Universidad de Chile (…) debido a los reiterados reclamos de los vecinos del sector, por los constantes desórdenes ocasionados en el lugar por parte de los adherentes a este club deportivo, encontrándose propicio para la ocurrencia de delitos”.

Y la acción llegó hoy. Aunque la hermana del Chico Rojas, en conversación con Contigo en la mañana, de Chilevisión, salió en defensa del homenaje: “Esto no es narco-mausoleo: a mi hermano lo asesinaron en una riña. Tuvimos permiso para la animita. yo fui como corresponde a la municipalidad. La gente no tiene permiso para las animitas; sino que cuando le matan una persona, uno pone sus grutitas. Fui a pedir permiso porque lo asesinaron en la calle. Fui, pedí la autorización como corresponde, se la pedí a Carter”.

Sobre el autor del crimen, contó: “Está preso. No hubo justicia. Le dieron ocho años. Por eso hay tanta delincuencia”.

Aunque el alcalde Carter, desde la plaza en intervención, respondió: “No es efectivo lo que señala la señora. Hace años atrás, la comisaría 61° de Carabineros emitió una solicitud a la municipalidad en términos de erradicar este tipo de hitos de las barras bravas dentro de la ciudad, una de ellas es esta. El equipo tradicional de la municipalidad no quiso tener problemas con las barras bravas y emitió un documento bastante ambiguo que revisé. Me pareció inaceptable que como municipalidad fuéramos tibios en esto. Si Carabineros no está pidiendo la erradicación de este tipo de cosas, tenemos que proceder. Por tanto, yo revertí esa decisión e instruí la erradicación de este tipo de cosas”.

“No tiene mucho sentido (hablar con ello), no van a ser razonables y es evidente. Todas las personas tienen derecho a honrar a sus fallecidos, pero lo que no corresponde es la exaltación de hechos delictuales, violentos y menos las barras bravas (…) No corresponde exaltar la figura de una persona fallecida en una situación de violencia y que era de una barra brava””, agregó luego.

La madre del Chico Rojas aseguró que su hijo era “consumidor” y que la gruta costó $1 millón, por lo que exigía a la municipalidad que le devolviera el dinero.

Carabineros

El coronel Juan Carlos Gibert, prefecto interino de la Prefectura Cordillera de Carabineros, explicó: “Nosotros siempre informamos sobre los espacios públicos: luminarias, rayados, todo lo que vaya en pos del bienestar del entorno. Ese entorno, que es espacio común, no puede estar con poca iluminación o rayados alusivos ah cualquier cosa”.

En esa línea, precisó que los espacios públicos son “para la comunidad, no para un grupo específico”, y en este había alusiones a un equipo en un espacio “neutro”: “Nosotros hacemos una intervención al requerimiento de animitas, sino de espacios públicos”.