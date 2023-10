Un impactante accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este martes, en la comuna de Recoleta: un taxi quedó incrustado en una vivienda.

El hecho ocurrió en avenida Guanaco, a la altura de Urmeneta. Rogelio, el taxista, contó a ADN: “El hombre me viró a la derecha desde segunda fila, me cerró, sin intermitente ni nada, y me desestabilizó. Él anda sin documentos, sin licencia, nada, quería arreglarse a la buena. Yo iba como a 70 km./h.”

Sebastián Garro, nieto del dueño de la casa y uno de los habitantes del domicilio, relató: “Yo estaba en el interior del hogar, pero en el segundo piso. Se sintió un estruendo y bajé inmediatamente. La puerta no se podía abrir porque se metió prácticamente al living”.

Sobre los motivos del impactante accidente, aseguró también que uno de los involucrados “no tenía licencia de conducir, venía a exceso de velocidad en una avenida que se puede venir a 50 km/h. Esto había ocurrido anteriormente: se pidió a la municipalidad poner contenedores, porque habían chocado contra un árbol”.

Ahora (12:35) restricción de la pista derecha en Urmeneta al poniente, esquina Av. El Guanaco al norte, debido a choque de taxi contra casa. Procedimiento de Carabineros en el lugar. Precaución #Recoleta pic.twitter.com/xvxNfCvaon — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 10, 2023

Sobre los accidentes en la intersección, el afectado aseguró que “es recurrente”: “(En el living) estaba mi abuela, mi tía y su hija recién nacida. Ella, al sentir el impacto, se alcanza a levantar con la bebé, a tocar un poco la pierna. La infraestructura se llevó toda la reja, parte del muro del living”.

Sobre los involucrados, el joven de 25 años precisó que “se acercó a pedir disculpas el que no tenía licencia”.

Se espera que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros aclare lo ocurrido en las próximas horas.

Puedes revisar el accidente a continuación.