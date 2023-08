A eso de las 04:50 de este martes, una familia sufrió un violento robo a su vivienda, en calle Valle Central, en la villa Mirador de Los Andes, comuna de Puente Alto, al sur de la capital.

Fueron entre cinco a seis desconocidos los que forzaron la reja de entrada y “rompieron a patadas” la puerta principal, según contó la hija del matrimonio de adultos mayores afectados. Luego relató:

“Escuché a mi papá decir: ‘Sale de aquí, sale de aquí’. Gritaban que le dispararan a mi papá: ‘¡Dispárale, dispárale!’. A mi mamá la agarraron del cuello, con un palo de escoba la tenían. Fueron súper violentos. Me empezaron a pedir las llaves de los autos. Les pasé las del mío. Después me pidieron la de mi papá”.

“Me pidieron los teléfonos, les dije que ellos no tenían. Me pidieron plata, les dije que no tenía. Estuvieron como 5 minutos. Se llevaron la tele también. Les dije: ‘Les coopero con todo, pero no le hagan nada a mis papás’. Mi papá tiene 74, está recién operado, con hospitalización domiciliaria, y mi mamá tiene 67. Se llevaron los dos autos más las llaves del auto de mi hermano y las de su casa”, cerró.

En paralelo, otro vecino de la cuadra relató: “La niña gritaba: ‘Vecino, no salga’, porque andaban con armas. Era para no aumentar el terror“.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur, la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias por el delito de robo en lugar habitado. De acuerdo a lo señalado por la policía civil, los antisociales se movilizaban en un automóvil tipo sedán, de color blanco:

“La víctima trata de defenderse con un objeto cortopunzante, pero siendo una persona de tercera edad, se aprovechan de esa vulnerabilidad y le quitan el arma antes de empezar a amenazarlo”.

De forma preliminar, el robo fue avaluado en $18 millones.