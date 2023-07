Brayan Cortés es víctima de encerrona cerca de su casa: lo encañonaron con armas de fuego

El arquero de Colo-Colo, Brayan Cortés, fue objeto de un portonazo durante la noche del miércoles en Calera de Tango, al sur de la región Metropolitana.

Fue a eso de las 23:30 que ocurrió el hecho. El deportista cargaba combustible en una bencinera Shell cerca de su casa, en el paradero 13 de Calera de Tango, cuando un grupo de antisociales lo abordó en otros automóviles, lo encañonaron con un arma de fuego y lo despojan de su camioneta marca Jeep. Así lo relató el propio afectado:

“Fue todo muy rápido. Se me atravesaron un par de vehículos, uno rojo o naranjo, se bajaron los seis tipos, me amenazaron un arma de fuego. Me pegaron un par de cachetazos en la cabeza, pero nada grave. Se recuperó el auto y lo más importante: la salud. Se logró recuperar con la aplicación iCloud, con el teléfono del primo de mi señora. El automóvil se quedó sin combustible, así que quedó acá cerca. Siempre mantuve igual la calma, no me resistí a nada”.

Según información de Carabineros, además de la recuperación del vehículo, se pudo aprehender a dos de los integrantes de la banda delictual: uno menor de 17 años y un adulto de 22.

Los participantes del robo fueron detenidos luego que en el escape, chocaran uno de los vehículos en los que se trasladaban en la comuna de San Bernardo, impactando contra una casa.