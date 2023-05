VIDEO | Vehículo evade control policial y se estrella contra un almacén en Puente Alto

Un vehículo se estrelló contra la muralla de un almacén en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana, tras darse a la fuga de un control policial.

De acuerdo con los antecedentes policiales, funcionarios de Carabineros estaban realizando controles preventivos en el sector. En eso, el conductor del vehículo involucrado evadió el control e intentó embestir a un uniformado.

El jefe de Servicio de la Prefectura Cordillera, Andrés Retamal, detalló que el “personal inicia un seguimiento controlado y aparentemente, conforme a la información que mantenemos, el sujeto habría perdido el control del móvil por la humedad de la calzada“.

Hecho que terminó con el auto incrustado en un domicilio con un almacén. El dueño del lugar afectado, Héctor Castro, indicó que sintió “un solo estruendo”. Y al salir a mirar ve el automóvil en el interior, y afirmó que “me había echado todo abajo”.

Detención por homicidio frustrado

Según la policía, el conductor no tiene antecedentes penales, pero su licencia estaba vencida. Asimismo, el vehículo no mantiene ningún tipo de encargo y no hubo personas lesionadas.

De modo que el personal especializado está investigando el hecho, y el sujeto quedó detenido por los delitos de homicidio frustrado a carabinero en servicio, conducción temeraria y daños cometidos en Puente Alto.