Carabinero se lanza al agua y rescata un perrito arrastrado por el canal San Carlos

Un acto de valentía y solidaridad fue protagonizado por el sargento 1º Carlos Rojas Guzmán de Carabineros de Chile, quien se lanzó al canal San Carlos en La Reina para rescatar a un perrito que había caído y era arrastrado por el caudal.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía de este lunes, en el sector de Echeñique con Tobalaba, cuando personal del municipio de La Reina dividió al pequeño can en las cámaras de vigilancia y alertó a Carabineros, quienes acudieron de inmediato junto con la seguridad municipal.

Según informó la institución en su cuenta oficial de Instagram, el sargento Rojas Guzmán no dudó en bajar al canal y atarse una soga a la cintura para acercarse al perrito, quien nadaba con todas sus fuerzas, pero no logró salir del agua por sus propios medios.

“Llevo 25 años en Carabineros y me ha tocado participar de varios rescates. No dudé en tirarme al canal, así que me ate una soga a la cintura y me acerqué. Se vio que estaba con hipotermia, ya que es agua que viene de la cordillera y está muy helada”, comentó el héroe de esta historia.

Gracias a la rápida acción del sargento Rojas Guzmán, el perrito pudo ser rescatado y llevado a un lugar seguro. Sin embargo, presentó signos de hipotermia debido al frío del agua. Afortunadamente, el animal fue atendido y se encuentra en buen estado de salud.