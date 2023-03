Carabinero de civil repele a disparos intento de asalto en Santiago centro: un delincuente resultó herido

Un carabinero de civil que se encontraba esperando locomoción colectiva en Santiago centro frustró a balazos un intento de asalto.

Según información preliminar, el cabo primero de la institución utilizó su arma de servicio luego de que dos sujetos a bordo de una moto intentaran robarle.

El hecho ocurrió mientras esperaba bus para dirigirse a la escuela de suboficiales, en el paradero de Blanco Encalada con Molina.

Tras abrir fuego, uno de los asaltantes resultó herido, el cual fue trasladado hasta un recinto asistencial. Mientras que el segundo delincuente huyó con la motocicleta.

Asimismo, uno de los impactos de bala alcanzó a un vehículo particular. El dueño de este automóvil declaró para ADN que “yo pensaba que me querían robar a mí. Era una moto que pasó por mi costado”.

“Al ver que ya no había nadie, me estacioné y vi que tenía un impacto de bala. Después observé que había más policías en el lugar, y me di cuenta de que el drama era otro”, agregó.

Personal policial se encuentra en el lugar para establecer lo sucedido y dar con la identidad del sujeto que se dio a la fuga, luego del intento de asalto contra un carabinero de civil en Santiago centro.