En horas de la mañana de este jueves una comisario del departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró el robo de su automóvil, en el momento en que dejaba a su hija en el jardín infantil, en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió frente al jardín Peuma Montesori, en avenida El Rosal, próximo a la intersección con Américo Vespucio. Cuando la detective llegaba a dejar a su hija de 3 años al recinto, un solitario ladrón, premunido con un arma de fuego, se sube al vehículo y se lo lleva. Ello motivó a que la funcionaria de la PDI disparara en al menos tres oportunidades.

Una vecina relató: “Escuché, primero, un disparo. Yo pensé que como siempre hay mucho tráfico acá, pensé que era una moto, pero no. Después escuché como tres o cuatro disparos. Me acerqué y vi a la funcionario de la PDI, que estaba con el arma, que iba caminando hacia el jardín, y otra persona que iba caminando hacia Américo Vespucio”.

El jefe metropolitano de ronda, oficial de la PDI, William Lemus, detalló más: “Los antecedentes preliminares hacen presumir que el delincuente está herido. Están los colegas trabajando en el sitio del suceso, buscando cámaras. Se estaciona frente al jardín infantil, procede, en el intertanto que baja a su hija desde el interior, es abordada por este sujeto. Los antecedentes preliminares y las cámaras dicen relación y se visualiza un arma de fuego”.

Fueron entre 20 y 30 metras los que el ladrón avanzó en el vehículo, antes de descender de él y dejarlo con las puertas abiertas, para darse a la fuga.

Sobre los métodos para tratar a los niños ante este tipo de situaciones, la directora del jardín señaló: “Mantener todo lo más normal posible: no alterar su rutina, no tratar de hacer preguntas innecesarias. Que los niños sigan viviendo sus procesos. Los niños, en general, no se quedan pegado con eso. Fue en el horario en que no habían muchos niños tampoco. Estamos todos bien”.

Verónica Acevedo, otra apoderada que llegaba a los pocos minutos de ocurrida la situación, hizo un duro diagnóstico: “No hay seguridad de nada. Soy apoderada de uno de los niños. Tiene dos años y medio. Me avisaron que está con fiebre, así que lo vengo a retirar. Lo que pasó: terrible. No tenemos seguridad en ninguna parte. Vivimos enjaulados. Los demás están libres. Después de esta experiencia uno llega con temor, con inseguridad” .