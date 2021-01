“Te vamos a cortar entero con un cuchillo”: hombre de 35 años y su familia sufrieron violento ataque homofóbico en Olmué

Un hombre identificado como A.A.D.G, de 35 años, fue agredido física y verbalmente por sus vecinos en la comuna de Olmué, denunció el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) hace algunos días.

La víctima, desde hace meses, era hostigado por un matrimonio y sus dos hijos, quienes lo insultaban constantemente haciendo referencia a su condición sexual. “Suelen gritarle maricón, hueco, entre otros insultos“, señalaron desde el Movilh.

El ataque físico se produjo en el sector Lo Narváez, cuando el hombre venía llegando en auto desde el supermercado a su hogar en compañía de su madre, de 54 años, y una prima, de 24. Sus vecinos se encontraban bebiendo en la vía pública y, al reconocer el vehículo de la víctima, comenzaron a agredirlo verbalmente y a impedirle el tránsito, por lo que tuvo que tocar la bocina para intentar que se movieran.

“Al tocar la bocina por segunda vez nos permitieron avanzar sin problemas, pero cuando bajé del automóvil con bolsas de compras en el hombro izquierdo y la mano derecha, el padre, su hijo y su yerno comenzaron agredirme. Me pegaron por la espalda, me lanzaron al suelo y me dieron golpes de pies y puño en la cara y en distintas partes del cuerpo. Mi madre y prima se abalanzaron sobre mí para defenderme de los golpes, pero luego comenzaron a agredirlas a ellas entre los tres hombres. Logramos escapar gracias al auxilio de otras personas”, señaló el afectado.

No contentos con la golpiza, la víctima también denunció que, mientras estaba siendo violentado, sus agresores lo seguían amenazando. “Me decían: te vamos a pillar maricón y te vamos a cortar entero con un cuchillo por maricón. Ni tu mamá va a reconocerte“.

Tanto el joven, como su madre y su prima constataron lesiones en el Centro de Salud Familiar de Olmué, donde se pudo comprobar que el afectado quedó con múltiples hematomas en su rostro y cuerpo, así como con lesiones en su labios tras el ataque.

La agresión ya fue denunciada ante Carabineros y, desde el Movilh, por su parte, repudiaron “la persistente falta de apoyo que tienen las víctimas de la homofobia y la transfobia en Valparaíso”, dejando a disposición de la familia afectada ayuda jurídica para que puedan seguir adelante con el caso ante la justicia.