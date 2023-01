La emocionante despedida de la madre de Pelé tras el paso del cortejo fúnebre fuera de su hogar

Una jornada más que emocionante se vivió este martes en Santos cuando miles de personas se agolparon en las calles de Brasil para acompañar el último adiós a Pelé, incluyendo un emotivo momento que incluyó a su madre.

Con 100 años de edad, existía temor respecto de cómo reaccionaría ante la noticia del fallecimiento de “O Rei”. Sin embargo, pese a sus problemas de movilidad, Doña Celestese dio espacio para salir de su hogar, en el Canal 6, para observar el paso del cortejo.

Pele arrives at his family’s house on Canal 6 in Santos. Thousands pack the narrow streets to pay their respects. Pele’s 100 year old mother, who is in poor health, is just inside window. pic.twitter.com/TXAw1qvuaf

