Festigame Chile 2023: conoce todos los detalles del encuentro que arranca este sábado

Esta semana será el gran retorno de Festigame Itaú, el evento gamer del año que reúne a una serie de fanáticos por los videojuegos en Espacio Riesco.

En esta nueva edición 2023 el encuentro se realizará desde este sábado 12 hasta el lunes 14 de agosto. Una propuesta renovada, con una serie de detalles que puedes revisar a continuación.

Parte de las novedades son los invitados internacionales de este año. Por un lado, está Henk Rogers, hombre clave en la historia de Tetris, que ya conversó con ADN sobre su visita al País. A él se suma Jenni Kwan, quien es la voz de Chun-li en Street Fighter 6.

Por otra parte, la instancia tendrá una variada cartelera musical con nombres como Kihara Storm, Animé Rock Project y Polysteichon. Una serie de propuestas que tendrán presentaciones en vivo.

Pero la cita no deja fuera a los seguidores de los Esports. Este año los equipos presentes son Leviatan, Kry y All Knights. Parte del lado competitivo que también se medirá con las finales de las competencias de Just Dance, WWE 2k23, SF6, FIFA 23 y aquellas dedicadas al Kpop y el cosplay.

Eso sí, también existen premios para los competidores del Game Show Arena Itaú. En ese espacio se medirán los jugadores de Valorant, League of Legends y Pokémon Unite. Todo esto con premios que alcanzan los $600.000.

Entradas a Festigame Itaú 2023

Ya ad portas de su inicio, las últimas entradas están disponibles a través del sistema Ticketplus. Estas se dividen en tickets diarios, abonos y gamer pack. Entre los asistentes se sorteará un viaje todo pagado a la final del Mundial de Valorant en Los Angeles, Estados Unidos.

La invitación para este fin de semana largo es a disfrutar los más de 15 mil metros cuadrados de atracciones con más de 60 tiendas, una serie de stand con desarrolladores, como Warner Bros Fames, y muchas otras sorpresas.