“Beyond Van Gogh”: de qué se trata esta “experiencia inmersiva” que llega a Chile

Una particular exposición de las obras de Vincent Van Gogh se confirmó para el mes entrante en Chile.

Se trata de Beyond Van Gogh: The immersive Experience, una experiencia que invita a los asistentes a “meterse” dentro de los famosos cuadros del artista neerlandés.

En efecto, la exposición involucra una experiencia digital multisensorial en la que el público puede oír y ver las pinturas del artista desde el interior de ellas.

Beyond Van Gogh: ¿Dónde conseguir las entradas y cuánto cuestan?

En tanto, el evento se realizará en el Movistar Arena y tiene cinco tipos de entradas. Vincent (Adulto general), para visitar la exposición de lunes a jueves, con un valor de $17.250, mientras que viernes, sábados, domingos y feriados cuesta $23.000.

También está la entrada Vip Potato Eates a $46.000, la que incluye acceso a través de fila rápida sin esperas en el acceso principal y pack de merchandising exclusivo con productos selectos para el recuerdo.

La entrada para ver los cuadros de Van Gogh en Chile, en el caso de los menores de 12 años (Poppies), vale $10.350 al igual que la de los mayores de 60 años (Sunflowers).

Finalmente, Más allá de Van Gogh: The immersive Experience estará disponible a partir del 8 de diciembre.

Hay que recordar que, al igual que otro tipo de eventos artísticos que se realizan en Movistar Arena, esta exposición contará con diferentes protocolos por la situación sanitaria.

Según detallan los términos y condiciones adjuntas en la página del evento, sólo podrán entrar quienes porten su pase de movilidad en estado habilitado, no tengan fiebre, no sean pacientes covid-19 y no hayan presentado síntomas asociados a la enfermedad.