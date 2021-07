Así fue el casting de Claudio Valdés, El Gitano, en Talento Chileno

En 2010 aterrizó en las pantallas Talento Chileno, a través de las pantallas de Chilevisión y con el gran premio de actuar en el Festival de Viña, algo que atrajo a Claudio Valdés, El Gitano, músico fallecido en la madrugada de este domingo.

Fue justamente ese casting, al que llegó como un cantante callejero de 18 años, el que comenzó el romance entre el artista y su público.

“Mi papá, mis hermanas, no me apoyan. Tengo hartos problemas en la casa con mis padres. Peleas… y me aburrí. Me fui de ahí”, contaba en el registro, emocionando a miles de televidentes y agregando que ellos no sabían que estaba presentándose al programa. “Igual me gustaría que me vieran para que valoricen lo que perdieron”, agregó.

Luego, fue el momento de cantar frente a Fran García Huidobro, Rodrigo Díaz y Antonio Vodanovic “Mi Madre” de Los Rebujitos, reconocidos de la música gitana que también salieron de un programa de talentos.

Luego de ser aprobado por el jurado, Julián Elfenbein le preguntó a Claudio Valdés, El Gitano, a quién le dedicaba el triunfo. “A mí”, respondió.