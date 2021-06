Ceaese estrenó “Viene y va”, su nueva colaboración con Polimá Westcoast

En el Ciudadano ADN entrevistamos al reconocido artista urbano nacional Ceaese, quien estrenó una nueva colaboración con su colega Polimá Westcoast, llamada “Viene y Va”, acompañada de un videoclip con varios guiños al mundo de la ciencia ficción, lo que incluso le da al material un aire a lo Mad Max.

¿Cómo surgió el videoclip de “Viene y Va” de Ceaese en colaboración con Polimá Westcoast? Fue gracias al trabajo en conjunto entre su equipo y el director de videoclips de género urbano Pepe Garrido. “Siempre he sido fan del cine, de las películas de ciencia ficción y de las películas de terror, desde chico. Tenía ganas de hacer una ‘movie’, como le decimos, y desmarcarnos un poco de lo que se mira en lo urbano desde lo audiovisual, que siempre es de una misma onda. Por lo que queríamos darle un vuelco y también entregar un mensaje”, detalló.

Y aseguró que “hay una historia dentro del video con unos personajes y nada, estamos contentos y orgullosos, con muchas ganas de mostrárselo al mundo. Incluso estoy caracterizado como Mad Max”, comenzó diciendo Ceaese respecto a “Viene y Va”, su colaboración con Polimá Westcoast.

Por otra parte el cantante urbano comentó que “Viene y Va” también está influenciado por lo que se está viviendo actualmente.

“Siempre traté de ver lo que estamos viviendo hoy en la pandemia, el encierro y no saber lo que pasará con nosotros. Entonces muestro un amor en post pandemia, en un lugar atemporal y totalmente apocalíptico. Eso también conecta con lo que sentimos los seres humanos viviendo con el ‘corona'”, planteó Ceaese respecto a su colaboración junto a Polimá Westcoast, la que fue escrita en plena pandemia, hace un año, y que además tiene un guiño a su otro éxito “Te quiero ver”.

Ceaese y el avance de su carrera: “Me siento bien centrado y humilde con mis logros”

El cantante urbano Ceaese comenzó su camino en la música desde pequeño, en el seno de una familia fanática del arte. Hoy en día podría decirse que es de la “vieja escuela” de la música urbana, pues actualmente es visto como un referente por muchos de sus colegas.

“He visto mi carrera súper bien. Nunca me he nublado, me siento bien centrado y humilde con mis logros. La influencia que he generado en otros también creo que es super importante. Me siento orgulloso que mi equipo aporte este granito de arena colaborando con Polimá o con otros artistas. Son gente que me decía ‘escuchába tu música cuando tenía 15 años’. Es bakán eso del respeto y generar alianza, me gusta demostrarle a la gente que se pueden crear cosas colectivamente”, comentó Ceaese.