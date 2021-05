Lady Gaga anunció el lanzamiento de una edición especial de “Born This Way”

Esta semana, Lady Gaga anunció el lanzamiento de una edición especial de su disco Born This Way, que este año celebra su décimo aniversario.

Esta edición contará con la colaboración de seis artistas internacionales que están involucrados en la comunidad LGBTIQ+, con el fin de darle un nuevo toque a las canciones originales.

Uno de ellos es el rapero Big Freddia, quien ya publicó el trabajo que hizo en “Judas”, una de las canciones más emblemáticas de la artista estadounidense. “Era mi canción favorita cuando salió el disco”, comentó al respecto.

Aún no se sabe qué otros colaboradores tendrá esta edición especial de Born This Way, pero sí se sabe que “Highway Unicorn”, “You & I”, “Marry the Night”, “Born This Way” y “The Edge of Glory” tendrán sus remixes.

La edición especial de Born This Way tiene agendado su lanzamiento para septiembre de este año.

Escucha aquí la nueva versión de “Judas” de Lady Gaga junto a Big Freddia.