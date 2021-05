James Hetfield de Metallica reveló ser “escéptico” de la vacuna contra el covid-19

En una reciente entrevista con el podcast The Fierce Life, James Hetfield se mostró “algo escéptico” respecto a las vacunas contra covid-19.

Sus declaraciones vinieron luego de que se le preguntara si Metallica podría volver pronto a los escenarios, donde el cantante estadounidense aseguró que eso no depende de ellos.

“Tiene que ver con la seguridad de todos: los fans, el equipo y la nuestra”, explicó al respecto.

Luego, reveló que se siente “algo escéptico con la vacuna”, pero “parece que la están distribuyendo, que la gente la está tomando… Tengo muchos amigos que ya se vacunaron“.

“Tengo dudas. Pero espero que esto no llegue al punto en que tengamos que tener un sello de coronavirus en nuestro pasaporte para ir a cualquier parte. Si es así, tendré que decidir“, sentención.

“No es como si nunca me hubieran vacunado”, agregó. “Tuvimos que vacunarnos cuando fuimos a África. Pero cuando era niño, no me vacunaron por razones religiosas”, cerró sobre el tema de la inoculación.