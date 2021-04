“Era mi hobby”: Guitarrista de Korn reveló que odiaba a los Red Hot Chili Peppers en su juventud

El guitarrista de Korn, Brian Welch, reveló en una reciente entrevista con el podcast Truth Seekah que antiguamente odiaba a los Red Hot Chili Peppers.

Según contó, su odio hacia la banda de Anthony Kiedis y compañía nació cuando tenía tan solo 18 años, asegurando que para él era un “hobby” burlarse de ellos y su música.

En ese entonces, Welch pensaba que eran aburridos y que “no tenían talento, cualquiera podía hacerlo (su música). Pero cuando salió ‘Mother’s Milk’, me fascinó su musicalidad”.

“El sonido del bajo era increíble. Y Anthony fue en una dirección diferente. Me enamoré de eso“, detalló, señalando que dicho álbum fue el que lo hizo darse cuenta del talento que tenían los miembros de RHCP.

“Me encanta Faith No More, porque se pusieron más oscuros y los Chili Peppers fueron más funky. Y digo con satisfacción que, antes de que explotaran estas dos bandas, me empezaron a gustar“, concluyó.