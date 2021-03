Amy Lee de Evanescence sobre las mujeres en el rock: “La gente dejó de verlas como un accesorio”

En una reciente entrevista con Consequence of Sound, Amy Lee habló sobre el nuevo disco de Evanescence, The Bitter Truth, y también sobre su vida personal.

Sobre el álbum que será lanzado este viernes, la cantante contó que es el primero en 10 años, y que no habían trabajado en un nuevo material de estudio porque prefiere hacerlo cuando se siente realmente inspirada.

Además, Lee fue madre en 2014, por lo que se tomó un tiempo libre, lejos de la banda. “Tuve un hijo, Jack, que es la cosa más maravillosa y feliz de mi vida. Ambos nos divertimos mucho“, dijo sobre el pequeño.

En la misma entrevista, Amy reveló que no escucha mucho rock, pese a que le gusta mucho el último álbum de Bring Me the Horizon. “Me encanta el pop-pop bueno y oscuro. En Billie Eilish, lo que más me gusta, incluso más que su estilo, es su autenticidad. Está siendo ella misma. Me recuerda mucho a mí cuando era más joven“, contó al respecto.

En cuanto a la popularidad de Evanescence en un público mayoritariamente joven, la artista comentó que esta se debe a que “sigue siendo una niña”. “Sin duda tengo la mentalidad de ‘por favor, seremos niños para siempre’, pero también soy una hermana mayor”.

“Esta es una parte importante de mi personalidad y me ayudó a desempeñar el papel que tengo en la banda. Creo que, en este punto, nuestros fans ya deberían mostrarle nuestra música a sus hermanos menores y, tal vez, a sus hijos”, agregó.

Respecto a la presencia femenina en el rock, Lee sostuvo que “creo que somos mucho mejores, aunque todavía hay una diferencia enorme entre mujeres y hombres. Pero creo que, al menos en el rock, la gente dejó de ver a las mujeres como un accesorio. Empezaron a tomarlas más en serio”.