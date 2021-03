Sting reafirmó que lamenta haberse reunido con The Police en 2007

En una reciente entrevista con Reader’s Digest, Sting lamentó haberse reunido con The Police en 2007, describiendo esta reunión como “un ejercicio nostálgico”.

Ese año, la popular banda británica volvió a los escenarios con su última gira, la cual pasó por varios países del mundo, entre ellos Chile. Sin embargo, el músico explicó que este tour no lo hizo sentir como él esperaba.

“Al principio, califiqué esta gira como un ejercicio de nostalgia. Así fue simplemente como me sentí y aún me siento así hoy”, dijo. “Creo que está bien ser honesto con tus sentimientos y así fue como me sentí”, agregó.

El artista también aclaró que sus dichos no van en desprecio a las personas con las que compartió “o sobre cómo resultaron las cosas, es sólo la forma en que lo vi cuando todo esto terminó, y seamos honestos, así no es como quiero recordarlo”.

“Si hubiese pensado que esa era la emoción con la que me iba a sentir, no lo hubiese hecho en un primer momento“, sentenció.