Corey Taylor reveló que Slipknot tiene una “gran noticia” que darle a sus fans

En una reciente entrevista con Kerrang!, Corey Taylor reveló que Slipknot tiene una gran e importante noticia que darle a sus fans.

Según contó, la banda está planeando su regreso con algunos conciertos programados para el segundo semestre.

Además, comentó que podrían estar trabajando en un nuevo disco, sucesor de We Are Not Your Kind, que fue lanzado en 2019.

“Hay cosas que estamos desarrollando, pero de las que no puedo hablar”, explicó el cantante. “Pero es una gran noticia”, agregó.

“Les puedo decir esto: probablemente tendrán las sorpresas el próximo mes. Quedémonos así”, sentenció.