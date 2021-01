Rage Against the Machine lanzó su documental “Killing in Thy Name”

Los estadounidenses de Rage Against the Machine acaban de lanzar un breve documental titulado “Killing in Thy Name”.

Este proyecto audiovisual sigue las protestas que tuvieron lugar en 2020 en nombre de la justicia racial, con el fin de analizar el concepto de “blancura” o “gente blanca” dentro de Estados Unidos.

Además, tiene como objetivo que la gente no olvide la historia de la esclavitud en el mundo occidental, todo en colaboración con el colectivo de artistas The Ummah Chroma.

Tim Commerford, Brad Wilk y Tom Morello también hacen algunos comentarios: “El racismo nunca debe ser ignorado, siempre debe ser confrontado”, dijo el guitarrista.