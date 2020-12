Brian Welch, guitarrista de Korn, se sinceró sobre su adicción a las drogas y problemas de salud mental

Brian “Head” Welch, guitarrista de Korn, recientemente se sinceró sobre su adicción las drogas y problemas de salud mental.

En entrevista con el podcast Going There with Dr. Mike, en el que los músicos conversan con un psicólogo sobre diversos problemas que los afectan, el estadounidense reveló que el hecho de haber sido víctima de bullying infantil lo llevó a desarrollar sentimientos de odio hacia sí mismo.

Según contó, el acoso que sufrió en la etapa escolar lo llevó a aislarse siendo muy joven y a “encerrarse” en su propio mundo.

Con el tiempo, ese odio lo llevó a sufrir una fuerte depresión, problema de salud mental que él califica como “una oscuridad” en su vida.

Una de las pocas cosas que, de niño, hizo feliz a Welch fue la música, y que gracias a Korn ha logrado mantenerse más tranquilo que antes.

Sin embargo, su carrera musical no ha sido del todo buena, ya que el éxito lo volvió adicto a la metanfetamina.

De acuerdo a sus palabras, al intentar dejar esta droga volvió a caer en una profunda depresión, que la espiritualidad y religión lo ayudó a curar.