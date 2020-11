Anuel AA habría revelado en una de sus canciones la verdadera razón de su retiro musical

Desde hace algunas semanas se viene rumoreando el retiro musical de Anuel AA, uno de los cantantes urbanos más populares del momento.

Todo esto comenzó luego que pusiera una misteriosa foto de perfil en Instagram, donde decía que “nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más”.

Ahora, varios seguidores del “bebesito” creen que reveló los verdaderos motivos de su retiro en “Me contagié 2”, su propia versión de “Stan” de Eminem, donde asegura que “mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso en retirarme, porque el que más sufre es él”.

“A veces saca los juguetes y me dice ‘hola’. Me duele que otro hombre me lo esté criando, en las redes hablan y los fanáticos esperando. Me dice ‘papi no te vayas otra vez llorando’, me dice ‘tú amas más a los fanáticos que a mí, siempre me dices que es la última vez y me quedo esperando'”, añade en la letra Anuel.

“Yo no quiero ni cantar, me quiero retirar, recuerdo el principio, pero este es el final. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero antes estaba más feliz en la federal”, continúa, haciendo alusión a su paso por la cárcel debido al porte ilegal de armas.

Todo esto hace creer a sus fans que se retirará de la música para seguir cuidando y acompañando a Pablo Anuel, quien tiene siete años de edad.