Eddie Vedder sobre Chris Cornell: “Todavía no puedo lidiar con su muerte”

En conversación con el locutor radial Howard Stern, Eddie Vedder reveló que aún no supera la muerte de su gran amigo y colega, Chris Cornell.

El suicidio del líder de Soundgarden en 2017, llevó al vocalista de Pearl Jam a entrar en un profundo período de “negación”.

“No sentía que tuviera otra opción. Estaba aterrorizado de adónde iría si me permitía sentir lo que necesitaba sentir, o lo que instintivamente quería sentir”, explicó.

“Como no lo había visto así tantas veces en los últimos 10 años, tal vez cuatro o cinco veces y generalmente en conciertos, todavía no puedo lidiar con su muerte. Me haré más fuerte a medida que pase el tiempo”, aseguró.

Más adelante, Vedder confesó que él y Cornell “amigos cercanos, y no solo por la música”. “Íbamos a montar en bicicleta a las montañas, bebíamos cerveza barata, no era la vida típica de Los Ángeles“, dijo.

“Fue genial. Como si esto fuera lo que haría una verdadera estrella de rock: perseguir a un perro bajo la lluvia con un amigo y un paquete de 12 latas“, recordó.