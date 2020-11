Estos son los 10 videos musicales más vistos en la historia de YouTube

Una de las plataformas más populares para escuchar música online es, sin dudas, YouTube, sobre todo cuando queremos ver los videos oficiales de nuestras canciones favoritas.

Pese a la gran popularidad que tiene este medio, pocos registros logran romper un importante récord: superar las mil millones de reproducciones.

Para mantener informados a sus usuarias y usuarios sobre cuáles son los videos más vistos en su historia, YouTube compartió el listado oficial, el cual está liderado por la conocida canción infantil “Baby Shark”, la cual suma más de 7.040 millones de visitas.

De esta manera, la pegajosa canción para niños logró superar a “Despacito” de Daddy Yankee y Luis Fonsi, la cual suma 7.038 millones de reproducciones.

Revisa el listado completo aquí:

1. Baby Shark

2. Despacito – Daddy Yankee ft. Luis Fonsi

3. Shape of You – Ed Sheeran

4. See You Again – Wiz Khalifa ft. Charlie Puth

5. Uptown Funk – Bruno Mars ft. Mark Ronson

6. Gangnam Style – PSY

7. Sorry – Justin Bieber

8. Sugar – Maroon 5

9. Roar – Katy Perry

10. Thinking Out Loud – Ed Sheeran

11. Counting Stars – One Republic