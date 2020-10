Ed O’Brien de Radiohead le deseó feliz cumpleaños a Thom Yorke con inédita fotografía de ambos

Este 7 de octubre, Thom York cumplió 52 años, por lo que su compañero de banda, Ed O’Brien, quiso celebrarlo con una inédita postal.

A través de sus redes sociales, el guitarrista de Radiohead compartió una fotografía tomada en 1986, la cual muestra a los dos músicos tocando guitarra.

“Felicitaciones, Thomas. Espero que este sea un gran día para ti y los tuyos“, escribió primero.

Luego, agregó: “Gracias por la amistad, las risas, el cariño y la inspiración, hermano”.

Happy Birthday Thomas…. hope its a beautiful day for you and yours…. Thank you for the deep friendship, the laughs, the love and the inspiration my Brother 🙏❤️❤️this was taken at a band practice at Abingdon Community Centre in April 1986… pic.twitter.com/0WYpK6QKPw

— Ed O'Brien (@EOBOfficial) October 7, 2020