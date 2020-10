Falleció Johnny Nash, cantante de “I Can See Clearly Now”, a los 80 años

El músico estadounidense, Johnny Nash, conocido mundialmente por su éxito de 1972 “I Can See Clearly Now”, falleció a los 80 años.

Según consignó TMZ, la muerte del intérprete fue confirmada por su hijo, John Nash III, quien aseguró que su padre falleció por causas naturales.

La carrera del músico comenzó en 1957, cuando lanzó su sencillo “A Teenager Sings the Blues”.

Además de la música, Nash también hizo carrera en el cine, siendo su papel más importante el de “Spencer Scott” en Take a Giant Step, de 1959, una de las primeras películas sobre una familia negra escrita por un guionista negro.