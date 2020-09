Brian May reveló que sufrió graves complicaciones tras sufrir un ataque cardíaco en mayo

El guitarrista de Queen, Brian May, actualizó a sus seguidores y seguidoras sobre su estado de salud tras sufrir un ataque cardíaco en mayo.

En conversación con The Times, el destacado músico reveló que su recuperación está siendo “difícil”.

“La medicación trajo complicaciones. Una de ellas fue una explosión en mi estómago que casi me mata“, confesó.

Luego, comentó que “el infarto fue una advertencia, pero no bebo, no fumo, no tengo el colesterol alto y hacía ejercicio”.

“¿Qué pasó? Al menos ahora tengo un corazón que funciona mejor que antes“, dijo May.