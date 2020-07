Vocalista de Villa Cariño y su debut en solitario: “No me estoy yendo de la banda”

El vocalista de Villa Cariño, Max Vivar, presentó este viernes 10 de julio su debut como solista. “La duda” es su primer sencillo, fue compuesto durante la cuarentena y ya está disponible en las plataformas digitales.

De todas maneras, los seguidores del grupo de nueva cumbia chilena, que con temas como “Serenata cruel” y “Para dormir contigo otra vez” han llegado a escenarios como el Festival de Olmué y la Fiesta de la Independencia de Talca, no tienen que alarmarse.

“Este proyecto en realidad partió hace unos años, pero tardó en ver la luz dado que mi corazón siempre ha estado en mi grupo, con mis compañeros de Villa Cariño. No me estoy yendo de la banda, jamás lo haría, no podría abandonar a mis compañeros”, aclaró el cantante en un comunicado.

El lanzamiento de “La duda” vino acompañado de un videoclip realizado durante el confinamiento y que fue dirigido por Pascal Krumm, el mismo que hizo “Bailando solo” para Los Búnkers y “Ya fue” de Ana Torroja.