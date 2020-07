Tom Morello y sus experiencias con el racismo: “Muchos de mis fanáticos se asustan cuando digo que soy negro”

El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, conversó recientemente con su amigo Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, donde hizo varias declaraciones sobre su vida.

Entre ellas, el músico habló sobre su propia experiencia con el Ku Klux Klan, asegurando que el racismo es “tan estadounidense como el pastel de manzana y el béisbol”. “Cuando RATM estaba en la cima de la fama y la fortuna, fui detenido y esposado al costado de la IL-176 (carretera), solo porque era negro“, reveló.

“Docenas de veces, en Los Ángeles, me detuvieron por conducir una vieja camioneta en Beverly Hills. Se preguntaban por qué había un hombre negro en ese vecindario“. El racismo, continuó, “es un ruido de fondo para todos los que lo han vivido y es algo que no se puede entender a menos que lo viva“.

“Una parte curiosa de mi historia es que he cambiado de color a lo largo de los años“, contó, agregando que “en la ciudad donde crecí, era el único hombre negro. Una vez, encontraron una soga atada en mi garaje. De vez en cuando, quemaban una cruz en el patio”.

“Y luego llegué a una banda que tenía canciones predominantemente escuchadas en la radio blanca, convertidas en rock. Muchos de mis fanáticos se asustan cuando digo que soy negro. No quieren escucharlo, dudan de que sea verdad. Sucede una vez al mes, en Twitter o Instagram. Me dicen que no soy negro. Les aseguro que el Ku Klux Klan en el norte de Illinois cree que sí”, concluyó el legendario guitarrista, quien es hijo de padre negro y madre blanca.