“Pensé que no era lo suficientemente bueno”: Dave Grohl confesó que tuvo miedo de ser despedido de Nirvana

Dave Grohl, actual vocalista de Foo Fighters, conversó con el surfista Matt Wilkinson en Apple Music, donde reveló que en algún momento tuvo miedo de ser despedido de Nirvana.

En la entrevista, el reconocido músico explicó que “me uní a Nirvana y fui el quinto baterista, ¿verdad? Había habido varios antes que yo y algunos de ellos estaban más en la banda que otros, no lo sé”. “Cuando me uní a la banda, no conocía a Krist y Kurt en absoluto. Cuando nos conocimos y comenzamos a tocar, estaba claro que funcionaba muy bien. Sonamos como Nirvana“, agregó.

Sin embargo, el éxito que alcanzaría la banda de grunge después de editar Nevermind terminó poniendo a Grohl un tanto inseguro y nervioso por su situación.

“No quería que me despidieran. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo para evitar perder todo esto. Me sentí muy inseguro, pensé que no era lo suficientemente bueno, que me reemplazarían”, sentenció.