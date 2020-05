Miguel Tapia reveló que “Tren al Sur” es su canción favorita del disco Corazones: “Por lo que me provoca y evoca”

“Significa un antes y un después en la historia de Los Prisioneros”. Así definió Miguel Tapia a “Corazones”, el álbum que incluye temas como “Estrechez de corazón” y que llegó a las disquerías el 20 de mayo de 1990.

Las razones las explicó el baterista a ADN: “Fue la salida de Narea y, por otro lado, un disco muy distinto al resto de lo que se había hecho antes con Los Prisioneros. Traía otro tipo de canciones y otro tipo de sonido que me acomodaba absolutamente”.

Con respecto al segundo punto, Tapia recordó que “compartíamos totalmente con González nuestro gusto musical por la house music, muy influenciado por la época de los noventa y fines de los ochenta”.

Las presentaciones en vivo del álbum trajeron la incorporación de la tecladista Cecilia Aguayo y el guitarrista Robert Rodríguez. “Hicimos muchas giras fuera de Chile con mucho éxito así que es un disco que nos abrió muchas puertas y marcó también la historia y el cierre de Los Prisioneros”, contó.

Para Tapia, elegir su canción favorita “es difícil. “Tren al sur” me gusta mucho por lo que me provoca y evoca esa canción. El sur de nuestro país que es maravilloso. Un día nublado como el de hoy, viajar en tren. Tuve la suerte de viajar de Santiago a Puerto Montt con la banda alguna vez a tocar”.

Además de ese tema, cuyo videoclip estuvo nominado a los premios MTV, destacó “Con suavidad” ya que “me recuerda a nuestros viajes y giras por Colombia. Es un disco maravilloso”.

En la actualidad, el músico se presenta en vivo junto a Claudio Narea con la banda Narea+Tapia. “Llevamos como unos cuatro o cinco años muy intensos”, con presentaciones en Chile, Canadá y Colombia.

A este último país regresarían este 2020 como parte del cartel de Rock al Parque, un festival que al igual que la mayoría de los eventos masivos, fue cancelado por la propagación del coronavirus.

“Esta pausa en lo personal me ha venido muy bien. Es un descanso obligado que me permite estar un poco más desconectado de los viajes, pero no de la música. Estoy en mi casa con mi estudio de grabación, haciendo cosas nuevas, trabajando siempre”, explicó.