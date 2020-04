Tom Morello compartió tierno cover de “Killing in the name” de RATM que hizo niña de 8 años

A través de sus redes sociales, Tom Morello compartió un video que ha dado vuelta al mundo en los últimos días.

En él, aparece una pequeña niña de ocho años haciendo un “cover” del clásico “Killing in the name” de Rage Against The Machine, con el cual sacó suspiros entre los fanáticos de la banda por su ternura.

La pequeña se llama Aubrey y, junto a su papá, interpretan la potente canción de la querida banda estadounidense que, esperemos, regrese a nuestro país muy pronto.

Pese a que la versión de la niña es diferente a la original, esto no fue impedimento para que el legendario guitarrista les agradeciera por su cover.