Mauricio Pinilla en problemas: Primus Capital lo demandó por más de 400 millones de pesos

Un complejo momento es el que está viviendo Mauricio Pinilla, luego de que Primus Capital decidiera demandarlo por más de 400 millones de pesos.

Según el diario Pulso, la compañía inició “cuatro juicios ejecutivos de cobro de pagarés que suman $483.877.061 en contra del exdelantero de la “U”, su padre, y sus sociedades”.

Una relación comercial que ha unido al animador de TVN con la empresa desde el año 2020, a través de créditos directos y cheques.

“A la fecha, las acciones judiciales emprendidas por Primus no se han proveído en el Sistema de Consulta Unificada de Causas del Poder Judicial y, por lo tanto, no son públicas. Esto, debido a que no han sido notificadas, proceso que se llevaría a cabo en los próximos días. A pesar de ello, las causas ya han sido asignadas a distintos tribunales: 2º, 13º, 24° y 29° juzgados civiles de Santiago”, indicaron en el medio.

Pinilla y su demanda

El diario además confirmó que “tres de las cuatro demandas fueron ingresadas en julio y la última durante agosto” y que dentro de las sociedades demandadas hay unas donde figura Gissella Gallardo y el padre de la figura, Ricardo Pinilla.

De hecho, “Primus Capital demandó ante el 13º Juzgado Civil de Santiago a Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, y exigió el pago de un pagaré por $9.650.000″, empresa en la que estaría la ex del futbolista.

También a Inversiones Doña Agustina SpA, por $122.340.000 ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, y al mismo Pinilla como persona natural con un procedimiento ejecutivo de cobro de un pagaré por $308.870.798.

En tanto, la última demanda de Primus Capital a Mauricio Pinilla corresponde a una en el 2º Juzgado Civil de Santiago, donde se procedió “al cobro de un pagaré por $43.016.263 que adeudaría Grosseto SpA, sociedad ligada al deportista y que lleva el nombre del club italiano que representó en la temporada 2009-2010″.