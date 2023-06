“Serían 14 años en este mundo”: padres de Tomiii 11 publican emotivo mensaje recordando a su hijo por su cumpleaños

Tomás Blanch, mejor conocido como Tomiii 11, el martes 13 de junio habría cumplido 14 años. Por lo que sus padres quisieron recordarlo compartiendo una foto de su hijo por Instagram.

“Un día como hoy (13 de junio), llegué a este mundo sin saber que mi paso sería breve pero intenso”, dice parte de la publicación.

“Serían 14 años en este mundo, pero el destino quiso otra cosa. Sean sociables y lávense los dientes… aunque yo no me los lavo mucho”, fue el emotivo mensaje que dejaron los padres y que sus seguidores no se demoraron en apoyar, ya que la publicación superó los 70 mil likes.

Tomiii 11, o Tomás Blanch, fue un youtuber que con sus streamings y buena onda fue capaz de llegar a cada persona que se dedicó a ver sus videos. Su sueño era ser un youtuber reconocido y, actualmente, su canal posee más de 10 millones de suscriptores.

Tomiii 11 se hizo famoso tiempo después de haber sido diagnosticado de cáncer en 2021, el que le comprometió la visión del ojo derecho. Tiempo después, en agosto del mismo año, Tomás falleció producto de la enfermedad.