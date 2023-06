Mujer intentó vender a su hija de seis meses por Facebook: “No tengo todo el día”

Una mujer realizó uno de los actos más impensados y crueles: intentó vender a su hija de seis meses, nada menos que utilizando Facebook.

La fémina, que no tuvo reparo alguno en ofrecer a su bebé por redes sociales, más encima presionó a sus posibles compradores con varias amenazas.

De hecho, en unos chats a los que tuvo acceso la policía, la madre, de nacionalidad ecuatoriana, solicitaba una y otra vez que le hicieran efectiva la transferencia.

¿Y por cuánto era ésta? La joven de 24 años pidió 100 mil dólares a un ciudadano norteamericano, a quien incluso acosó con las condiciones en que estaba la guagüita.

Trató de vender a su hija más de una vez

“No tengo todo el día. Te envié la información para el pago hace 11 horas”, fue parte de lo que le dijo la mujer en uno de los diálogos.

Y agregó que “simplemente, no te importa el hecho de que la bebé a la que llamas tu hija no esté comiendo correctamente, no esté durmiendo bien. No esté siendo atendida adecuadamente en absoluto”.

Ante esto, el estadounidense contestó preocupado: “Estoy tratando de agilizar esa transferencia, estoy haciendo lo mejor que puedo”.

Sin embargo, no fue el único con el que se contactó, ya que luego habló con otro posible comprador, quien en verdad era un agente encubierto del FBI.

Ahí, la descubrieron y finalmente, el policía obtuvo los datos necesarios para denunciarla ante la Fiscalía de Ecuador y dar con su paradero.

“La infante, al momento que se entró al inmueble se encontraba bien, aparentemente se encuentra en buen estado de salud”, aseguró el Jefe policial al sitio El Comercio.com.

Eso sí, se informó que la pequeña “no estaba inscrita en el Registro Civil. La madre solo contaba con el certificado de nacida viva”, por lo que “se la puso en una casa de acogida”.