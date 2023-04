“Quiero que lo echen de Colo Colo”: Papá de joven agredida por Jordhy Thompson hizo furioso descargo

Las nuevas agresiones de Jordhy Thompson a su expareja han remecido al mundo del fútbol. Tanto que Colo Colo está en el ojo del huracán.

Es que el club ha sido duramente cuestionado debido a las medidas que han tomado con el jugador luego de conocerse el caso de violencia contra la joven Camila Ignacia.

Esto porque, tras la primera denuncia, el volante fue apartado del primer equipo y se le otorgó un tratamiento psicológico, que debería seguir hasta el día de hoy. Y ahora, luego de esta nueva denuncia, otra vez lo distanciaron del plantel, junto con retornarlo a vivir a la casa Alba.

Unas medidas que no dejaron nada de conforme al progenitor de la chica, quien se descargó con todo en el matinal Contigo en Chilevisión.

Exsuegro de Jordhy Thompson pide su salida de Colo Colo

Así, Ítalo Sepúlveda comentó que “Camila no está muy bien. Lo viene pasando mal hace hartos meses. Ella siempre intentó luchar, pensar que era algo del momento, pero al final esto se salió de las manos”.

E indicó que “espero que con los últimos episodios del fin de semana ella se dé cuenta que esto tiene un punto final y que tiene una red de apoyo grande. Yo soy transportista y no estoy tan presente, pero está su mamá y sus abuelos”.

Luego, señaló que “ella seguía con este niño en contra de toda la familia. Él tenía las puertas cerradas de nuestra casa. La mamá de Camila no lo aceptó nunca más. Me imagino que ella estaba enamorada, la lleve obligada a sacar la denuncia y cuando la pusimos otra vez volvió. No por eso la vamos a dejar a la deriva”.

Posteriormente, contó que “estamos tomando acciones legales y esto no se va a quedar así. Vamos a Colo Colo para que respondan por sus cosas. Son varios teléfonos y un Ipad que él le rompió”.

Respecto a la sanción, el padre de Camila Ignacia fue claro: “yo en estos momentos no estoy con la capacidad de ver el futuro de este niño. Lo que más quiero es que lo echen de Colo Colo. Es lo que sentimos y queremos que pase. Pónganse en mis zapatos”.

Finalmente, el exsuegro de Jordhy Thompson expresó sobre el club que “yo sabía que esto iba a pasar. Cuando decían que le iban a dar ayuda psicológica y eso, yo le dije a Camila que este niño en un mes iba a estar jugando. En Colo Colo ven la plata no más, son una empresa. Con Camila queremos llegar a las últimas consecuencias”.