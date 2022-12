Un increíble caso es el que vive una familia de Colina, en donde un niño de 10 años solo se comunica en inglés, sin que nadie le haya enseñado el idioma.

Su nombre es Leonardo Cid y es evaluado por expertos con una “doble excepcionalidad”, ya que tiene autismo y una alta capacidad cognitiva.

Para CHV, su madre contó que hasta sus tres años no conocía su timbre de voz de su hijo y que durante una evaluación médica “le mostraron un montón de juguetes y le preguntan el color de unos cubitos de madera, y él responde que ‘green’ y ‘yellow’. Te juro que yo lloraba en la consulta, jamás había escuchado su voz. Desde ahí nunca veía algo en español. No me preguntes cómo, pero ponía en el celular los monitos en inglés y se reía, con mi marido nos preguntábamos ‘¿será que entiende?’”

A raíz de esto, el niño ha tenido problemas para insertarse en un colegio tradicional, ya que solo habla inglés. De hecho, su familia informó que perdió el año escolar 2022 luego de múltiples intentos por matricularlo en un colegio bilingüe particular que implican un alto costo.

“Somos una familia de clase media. No somos de dinero, para nosotros es importante sacarlo adelante porque mañana yo no voy a estar y necesito darle las herramientas para que se desarrolle cuando esté grande”, indicó la madre al mismo medio.