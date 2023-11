“Yo elijo a qué acto de campaña ir”: increpan a senadora Ximena Rincón por usar espacio académico para promover el “A Favor”

El pasado lunes, durante un coloquio académico realizado en la Universidad Austral de Chile llamado “Nuevos desafíos en el trabajo multidisciplinario con adicciones”, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, fue increpada por una asistente social.

Esto porque mientras realizaba su alocución respecto a este tema, la parlamentaria comenzó a abordar temas respecto al debate constitucional.

Tras referirse a esta discusión política, y mencionar otros temas como la migración, situación fronteriza y crisis de seguridad, una trabajadora social tomó la palabra, donde partió señalando que “hay delincuentes que reciben clases de ética, que es una vergüenza, y la clase política lo avala“.

“Hablo como ciudadana, mi nombre es Mónica Bonifaz, soy magíster en políticas sociales y gestión local, dirijo hace 20 años centros de tratamiento en adicciones, fui invitada a un coloquio para dialogar entre nosotros los desafíos del trabajo con adicciones, y quiero hacer una crítica a los organizadores“, agregó.

“Quiero tener como ciudadana la capacidad de elegir si asisto o no a un acto de campaña. Y yo elijo como ciudadana a qué acto de campaña asisto. Lamento que este espacio se haya usado para hacer un acto de campaña. Es todo lo que quiero decir”, afirmó la profesional.

“Yo elijo a qué acto de campaña ir”

Tras esta situación, Ximena Rincón contestó al emplazamiento, afirmando que “cuando cancelamos el debate, entonces cancelamos la posibilidad de expresarnos como personas”.

No obstante, la trabajadora social enfatizó en que “no me niego el debate, lo que estoy criticando es que yo elijo como ciudadana a qué acto de campaña vengo. Eso es todo. No me niego”.