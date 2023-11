Pescadores protestan con barricadas incendiarias en distintos puntos de Valparaíso: acusan incumplimiento de compromisos de las autoridades

Diversas barricadas fueron las que se registraron este miércoles, en distintos puntos de Valparaíso, en la región homónima, lo que resultó en la interrupción del tránsito y alta congestión vehicular, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar.

Los responsables del hecho fueron los pescadores de la Caleta Portales, quienes protestaron acusando incumplimiento de compromisos adquiridos por la Subsecretaría de Pesca y de la Gobernación Regional.

Por lo anterior, se registró gran congestión vehicular en la avenida España, desde la Caleta Portales hasta el reloj de flores de Viña, interrumpiendo el tránsito en dirección a ambas ciudades.

El tren Limache-Puerto, de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), informó que el tránsito de los trenes será desde Limache hasta Miramar.

Pescadores en protesta

En el medio Puranoticia, Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, explicó:

“El Gobierno nos mintió, nos prometieron muchas cosas pero no cumplieron nada, lo mismo que el gobernador Rodrigo Mundaca, que se traspasó la pelota con la Subsecretaría de Pesca. Así como ayudan a los agricultores, ¿por qué no hacen lo mismo con los pescadores artesanales? Tenemos dolor con las autoridades, que nos han dejado abandonados, porque nos prometieron un bono y no han cumplido nada”.

#TrenInforma 07:46 Debido a manifestaciones al exterior de estación Portales, transitoriamente los trenes deberán circulan entre estación Limache y estación Miramar. Seguiremos informando pic.twitter.com/OXlWo2u85r — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) November 22, 2023

Algo de un bono por pesca artesanal cosas de Boric🫠🫠 pic.twitter.com/Vm1uzqQIxE — Xime (@Xime_sottovia) November 22, 2023

#Valparaiso A ESTÁ HORA EN LA AVENIDA ESPAÑA ALTURA CALETA PORTALES HAY BARRICADAS LAS QUE IMPIDEN EL NORMAL TRÁNSITO.

AL MOMENTO EL TRÁNSITO ESTÁ SUSPENDIDO EN AMBOS SENTIDOS. A los Señores Conductores se les solicita tomar vías alternativas desde y hacia Valparaíso. pic.twitter.com/ErX7nBlIfW — Jacko Borrega Beeee 🇨🇱 (@charliehabla_) November 22, 2023