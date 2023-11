“No se vuelve el lunes”: profesores deciden mantener paro en Atacama

La esperanza de un retorno a las aulas en Atacama se desvanece mientras persiste el paro de profesores que lleva casi 80 días. La dirigenta regional del Colegio de Profesores, Yariela Ardiles, confirmó que, pese al intenso despliegue del Ministerio de Educación, no reiniciarán clases el próximo lunes 20 de noviembre.

“Recién salimos de la asamblea y no se vuelve el lunes”, señaló la líder gremial a La Tercera.

“El lunes solo…”

Según el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, la falta de cumplimiento por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) ha sido determinante. Es más, apunta a que el plan pedagógico flexible presentado por la cartera no se ajusta a lo acordado. “El documento es demasiado general y no incluye elementos discutidos, como horarios de clases, citación de estudiantes y tareas para el hogar”, precisó.

En la misma, el docente afirmó que la situación es compleja, ya que las direcciones de los establecimientos interpretarán el acuerdo a su manera. “El lunes solo volverán los profesores para planificar el retorno de los estudiantes. Pero hubo direcciones que estaban citando a los alumnos desde ese mismo día”, advirtió.

Ante la falta de claridad y el incumplimiento de condiciones mínimas, los profesores exigen un anexo al documento del Mineduc que establezca claramente las condiciones para retomar el servicio educativo. “Estamos dispuestos a hacer esfuerzos, pero tiene que haber prolijidad”, subrayó el presidente del colegio de Profesores Atacama.

En tanto, el gremio docente no descartan un nuevo acuerdo previo al lunes.