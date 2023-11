Este miércoles, tres diputados del Partido de la Gente (PDG) se desmarcaron de la postura del excandidato presidencial, Franco Parisi. Y llamaron a votar “En contra” de la nueva Constitución para el próximo plebiscito del 17 de diciembre.

Se trata de los parlamentarios Rubén Oyarzo, Karen Medina y Gaspar Rivas, quienes se manifestaron en contra de la opinión de Parisi tras anunciar recientemente que apoyará la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional.

En ese sentido, el diputado Oyarzo aseguró que “desde un comienzo no estuvimos de acuerdo con este proceso de nueva Constitución, de hecho, no firmamos y no fuimos parte del acuerdo y la cocina política”.

“Creemos que es malo para Chile”

“Estamos diciendo que nuestra opción es votar en contra de un proceso que creemos que es malo y malo para Chile. No puede ser que se coloque en la Constitución las AFP y las Isapres ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a financiar cuando estas empresas quiebren, como Estado de Chile? (…) No corresponde”, agregó el parlamentario.

Por su parte, Karen Medina indicó que debido a la extremada polarización que ha enfrentado el proceso, el Consejo no supo aprovechar la oportunidad para redactar un buen texto. “El primer proceso que se polarizó y que la extrema izquierda no supo aprovechar de redactar un buen texto, hoy pasó lo mismo solo que con la extrema derecha. La ciudadanía no quiere más polarización, necesita un texto equilibrado“, dijo.

Asimismo, el diputado Rivas manifestó que “por desgracia, esta nueva propuesta se caracterizó por tomar lo peor de cada uno de los elementos preexistentes. Tomó los peores elementos del proyecto de la Convención Constituyente y tomó los peores elementos de la Constitución de Augusto Pinochet y Ricardo Lagos“, añadió.

Finalmente, a través de las redes sociales, el PDG llamó a sus seguidores a votar en una encuesta online sobre cuál les gustaría que fuese la opción del partido, la que se cerró la noche del martes con poco más de 1.500 votos. El 50,1% votó por estar ‘A favor’ del texto, mientras un 38,1% estuvo por la opción ‘En contra’.