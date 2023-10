“Que dé la cara”: Sindicato de Profesores de Tiltil increpa al alcalde por el pago de la mitad de los sueldos comprometidos

Pareciera que la situación en nueve colegios de la comuna de Tiltil, en la región Metropolitana, no mejora. Así lo señaló Alejandra Arévalo, presidenta del Sindicato de Profesoras y Profesores de la comuna, la mañana de este miércoles en Palabra Que Es Noticia, de Radio Futuro.

Un dato de entrada que dio la docente fue que el compromiso del alcalde Luis Valenzuela (RD) de abonar $300 mil no fue tal, pues “hoy nos despertamos con la noticia de que fueron solo $170 mil y por lo mismo no se están completando los compromisos que él mismo nos dio”.

Tras destacar la “valentía” de los profesores afectados en la comuna y asegurar que “aún resistimos”, advirtió: “Nadie aguanta con este nivel de incertidumbre, lo que nosotros esperamos es que el sostenedor, que es nuestro alcalde, que dé la cara y decir qué pasó con las remuneraciones. Claramente, los equipos de gestión no están trabajando como corresponde porque si no son capaces de sacar una cuenta, pierden credibilidad también. Esperamos que el ministerio de Educación actúe rápido para poder hacer algo”.

Pero los alcances han dio más allá, incluso en “la parte emocional, también a los niños y apoderados”.

“Nosotros estamos recibiendo hasta niños de Lampa que no tienen matrícula y listas de esperas larguísimas, y la solución fue enviar niños a Tiltil y ahora no podemos con ninguno de los dos. Desde el Mineduc y la municipalidad hay una falta de compromiso con la educación. Tenemos establecimientos donde no se ha invertido absolutamente nada”, precisó luego Arévalo.

Una deuda previsional que se arrastra desde 2017, un anuncio imprevisto de una decisión que afecta a los vecinos y vecinas de la comuna, y una “falta de compromiso”, espetó la profesora, “porque hablan de sobredotación docente”. Pero hay más:

“Hoy invitamos a las autoridades para que vean la situación en persona, porque no hay forma de que estos niños puedan trasladarse a otros establecimientos, porque no existen los sistemas de traslados y es muy peligroso”.

Al cierre, aseguró que recursos llegan, pero se usan en otras cosas.