Ministra del Medio Ambiente explica la Ley REP: “Es un ahorro para los municipios y permitirá pegarse un salto”

Los envases y embalajes son responsables de casi el 40% de la producción de plástico en el mundo. La cifra, aterradora si se considera los cientos de años para que ese material se degrade, fue una de las que impulsó la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) que desde este lunes 2 de octubre comenzó una nueva etapa. “Lo que ocurre es que las empresas, los productores que ponen en el mercado a la venta algo que tenga un embalaje, van a tener que hacerse cargo de reconectarlo y valorizarlo, de manera paulatina, pero comienza hoy”, explicó, en resumen y de entrada, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en conversación en ADN Hoy.

Los materiales son conocidos: cartones, plásticos, vidrios, latas y Tetrapack. Pero si la responsabilidad pasa al productor, ¿entonces cómo funciona? “Por ejemplo —precisó la secretaria de Estado—, si vendo un cartón de leche que viene en Tetrapack, tengo que asegurarme que un porcentaje de eso que vendí tenga que ser recolectado de manera separada y valorizada. Es decir, darle una segunda vida. Los productores lo hacen a través de un sistema de gestión colectiva. Hoy tenemos uno y comenzará a operar hoy en 35 comunas del país, de Arica a Magallanes”.

La fiscalización del cumplimiento de la Ley REP estará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente. Hay información previa: por ejemplo, que el Estado sabe cuánto venden los productores, por lo que se puede calcular cuánto debería ir al reciclaje “de manera gradual”: en un plazo de 12 años, pasará del 5% al 70%.

Comenzaré, este mes de octubre, con 34 comunas para que, en los años señalados anteriormente, lleguen al 80%. Precisó la ministra Rojas:

“Hoy reciclamos y tenemos bastante experiencia en eso. Hoy reciclan los municipios, lo pagan ellos, y en algunas comunas pasa un camión. La diferencia para un municipio es que a partir de hoy lo comienzan a pagar los productores. Es un ahorro para los municipios y permitirá pegarse un salto, porque a pesar de que tenemos experiencia de reciclaje y por lo que nosotros esperamos que funcione, es poco más del 10% lo que estamos reciclando”.

La Ley REP comenzó en enero con neumáticos y seguirá con aparatos eléctricos y electrónicos; baterías y pilas; aceites y lubricantes, y así en más. Y es una normativa con vasta experiencia en otros países, lo que permite tener un ejercicio comparativo que permitió, por ejemplo, implementarlo de manera gradual.

El domingo 1 de octubre, la empresa ReSimple lideró un proceso de reciclaje móvil en la comuna de Renca. En mayo próximo cubrirá el 25% de ese territorio; y en agosto se espera que cubra la comuna completa. Todo estará con cargo a la empresa recicladora y no a la municipalidad. Un alivio, sobre todo para las de menos recursos.

Ley para la Naturaleza

En Chile, este lunes se celebra el Día Nacional del Medio Ambiente. Es, también, la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, conocida como Ley para la Naturaleza. Con el campo dunar cercenado por socavones, el debate toma relevancia. Lo explicó la ministra del Medio Ambiente:

“La biodiversidad está gravemente amenazada, a veces por uso no sustentable de sus recursos, por la fragmentación de sus territorios, a través de proyectos inmobiliarios que no respetan sus ecosistemas, y para revertir esa pérdida se requiere un acercamiento de todo el Estado, pero también de toda la sociedad. Para esto, Chile no contaba con un servicio que se hiciera cargo cuya misión fuera el cuidado de la biodiversidad y a partir de ahora lo tiene. Este servicio puede detener y revertir la pérdida de naturaleza que tendrá repercusiones por siglos”.

“Uno tiene que saber qué cosas quiere proteger por su valor ecosistémico, por su riesgo, etcétera. Este servicio tendrá un instrumento que se llama Planificación Ecológica, la que tendrá que sumarse a las planificaciones territoriales que se hacen en las regiones, tiene que superponerse a eso. Hay que recordar que absolutamente todo lo que hacemos depende de la naturaleza: incluye vivir en balance, en armonía, dependemos de la naturaleza para el alimento, la medicina, la energía, la seguridad ante desastres. Por lo tanto, requiere de una relación distinta. Este servicio va a tener una cantidad importante de instrumentos que va a permitir la buena relación que tengamos con el entorno, como la planificación ecológica, pero también muchas cosas que están amenazadas hoy”, cerró la ministra.